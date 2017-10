Batman Vs Superman: James Gunn afirma que los fans de DC y Marvel tienen muchas cosas en común

A pesar de que el estreno en cines de la película 'Batman Vs Superman' ya dista más de dos años en el calendario cinematográfico, muchos fans de DC y Marvel siguen enzarzándose en disputas dialécticas en las redes sociales. El cineasta James Gunn salió al paso de las mismas para aclarar que ambos cómics tienen más cosas en común de lo que muchos creen.

29 de octubre de 2017 - David Ackerman

El cineasta James Gunn, director de referencia dentro del universo cinematográfico Marvel tras llevar hasta lo más alto a títulos como las dos entregas de la saga 'Guardianes de la Galaxia', habló sobre la gran polémica existente en las redes sociales entre fans de DC y Marvel sobre la película 'Batman vs Superman'.



James Gunn afirma no entender una polémica que se extiende tanto en el tiempo. Sobre todo porque, según afirmó, "los fans de DC y Marvel tienen muchas más cosas en común de lo que creen, como las películas en cuestión". También pidió quedarse fuera de la polémica su nombre, ya que se suelen reproducir bastante sus opiniones acerca de todos los títulos encuadrados dentro del género de cómic.



La película 'Batman Vs Superman' supuso el arranque de facto de la saga de grupo de DC tras la reaparición de Batman en la gran pantalla. Un debut controvertido que no recibió muy buenas críticas y sus cifras de taquilla quedaron más bajas de lo esperado inicialmente.



El argumento de la película se presenta así: Ante el temor de las acciones de un superhéroe con el poder de un dios, la ciudad de Gotham cuenta con el venerado salvador de Metrópolis, mientras el mundo decide qué tipo de héroe necesita realmente. Con Batman y Superman luchando uno contra el otro, una nueva amenaza surge rápidamente poniendo a la humanidad en peligro, en el mayor peligro que jamás conociera.