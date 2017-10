Saw 8: Arrasa en la taquilla de cine USA en su estreno

El retorno de la saga Saw consigue un gran éxito dentro de los cines de los Estados Unidos. Contando con, una vez más, el gran apoyo por parte de los fans del género de terror en su debut de Halloween.

29 de octubre de 2017 - David Ackerman

La película 'Saw 8' consigue un gran estreno en las pantallas de los Estados Unidos. Situándose en el primer puesto del ranking con 16,2 millones de dólares de ingresos en taquilla.



La nueva comedia de Halloween de Tyler Perry se queda en el segundo puesto del top en los cines de los Estados Unidos con 10 millones de dólares de parcial y un total de 35,5 millones de dólares de acumulado.



'Geostorm' se queda en el tercer puesto en el ranking de taquilla en los cines de los Estados Unidos. Con 5,6 millones de dólares. Con un total de 23,5 millones de dólares de acumulado.



'Feliz día de tu muerte' baja un puesto desde la semana pasada en los cines de los Estados Unidos quedando en el cuarto lugar con 3,9 millones de dólares con 81,3 millones de dólares de acumulado.



'Blade Runner 2' cierra el fin de semana en los Estados Unidos con 3,9 millones de dólares con 81,3 millones de dólares de total desde su puesta de largo en las pantallas de los cines estadounidenses.



'Thank You for Your Service', otro de los estrenos de cine en los Estados Unidos se queda ahora en el sexto lugar con 3,7 millones de dólares.



'Only the Brave' baja hasta el séptimo lugar del ranking con 3,4 millones de dólares de parcial y un total acumulado en dos semanas de 11,9 millones de dólares.