La Liga de la Justicia: Nueva imagen de portada con Batman en la saga de grupo

Llega una nueva imagen de uno de los personajes principales de la película 'La Liga de la Justicia', contando con el actor Ben Affleck enfundado dentro del traje de Batman, por segunda vez tras la película 'Batman Vs Superman', o tercera si tenemos en cuenta su cameo en 'Escuadrón Suicida'.

30 de octubre de 2017 - Mark Silverman

Continúan las novedades de la película de cómic 'La Liga de La Justicia' con una nueva portada de revista en la que el personaje de Batman aparece en alta definición. Con algunas variaciones en su célebre traje de combate. Ahora con el actor Ben Affleck al frente del personaje, después de su arranque completo en la espectacular producción 'Batman Vs Superman'.



'La Liga de la Justicia' llega como una película de acción de cómic apoyada por unas primeras críticas muy positivas sin olvidar los últimos datos que ubican una notable mejora en la taquilla dentro de su estreno mundial en las pantallas de los Estados Unidos.



La sinopsis principal de la película 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.



Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.