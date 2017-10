La Liga de la Justicia: Nueva portada con todo el grupo y nuevas imágenes individuales

Llegan nuevas portadas basadas en la película 'La Liga de la Justicia'. Ahora contando con varios de sus protagonistas, tanto en imagen de grupo como de manera individual.

30 de octubre de 2017 - Mark Silverman

O presentamos una nueva serie de portadas de la película de acción de cómic 'La Liga de La Justicia'. Contando con la actriz Gal Gadot en el papel de Wonder Woman, así como del resto de integrantes del grupo de superhéroes cuyo estreno uno de los más exitosos dentro del universo DC, tal y como atestiguan sus cifras de taquilla a lo largo de la presente temporada 2017.



Además también podemos ver nuevas portadas individuales con Flash y Cyborg, interpretados por los actores Ezra Miller y Ray Fisher.



Todo después de los últimos tráilers oficiales que han ido viendo la luz durante las últimas semanas y de cara al gran estreno de su metraje en cines.



La sinopsis principal de la película 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.



Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.