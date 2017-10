La Liga de la Justicia: Zack Snyder se reivindica como director con nueva imagen de la película

El cineasta Zack Snyder abandonó la película 'La Liga de la Justicia' cuando aún faltaba un tercio del rodaje por cuestiones personales. Entonces llegó Joss Whedon para hacerse cargo del proyecto. Lo que sin lugar a dudas supuso un giro en el tono general del proyecto. Ahora Snyder publica nuevas imágenes con él inmerso en el set.

30 de octubre de 2017 - Mark Silverman

Zack Snyder fue hasta antes de ayer el director de cabecera del universo cinematográfico DC con títulos como 'El Hombre de Acero' o 'Batman Vs Superman'. Además también estaba adscrito como director de 'La Liga de La Justicia'. Todo hasta su abandono del puesto, tal vez por causas personales o forzado por el estudio. Dejando el sillón en manos de Joss Whedon quien sin lugar a dudas imprimirá su propio marchamo a tal vez la producción más ambiciosa del estudio hasta la fecha.



Zack Snyder quiere reivindicarse en su puesto de director de 'La Liga de la Justicia'. Desde hace meses lleva ofreciendo pinceladas de la película. Con imágenes, comentarios o curiosidades del filme. Ahora además también nos muestra una instantánea más frente a uno de los elementos de referencia del argumento encuadrado en el segmento de Batman.



La sinopsis principal de la película 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.



Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.