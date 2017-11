Fast and Furious 9: Tyrese Gibson abandona la saga si continúa Dwayne Johnson

La saga de acción 'Fast and Furious' parece que tendrá un futuro de todo menos tranquilo. Al menos a juzgar por las severas diferencias entre varios de sus protagonistas. Como por ejemplo Tyrese Gibson y Dwayne Johnson.

2 de noviembre de 2017 - Mark Silverman

Aunque James Wan, director de 'Fast and Furious 7', fue el responsable de la entrega más taquillera de la historia de la saga, ahora la novena cinta contará con Justin Lin, quien llevara a buen puerto algunas de las cintas más recordadas por parte de los fans. Una película que además marcará un punto y aparte en su reparto principal. Ya que acabamos de saber que Tyrse Gibson supedita su continuación dentro de la saga a la salida de Dwayne Johnson. Algo que podría dejar fuera a Gibson de manera definitiva. Sobre todo porque Dwayne Johnson es uno de los actores más taquilleros del momento además de contar con su propio spinoff monográfico dentro de la saga Fast and Furious.



'Fast and Furious 9' se sitúa como un gran reencuentro dentro de la saga después de una explosión de líneas argumentales desde la sexta entrega. Sin olvidar la dramática convulsión que supuso la muerte de Paul Walker.



Recientemente hemos conocido el retorno de Jordana Brewster. Personaje que estaba unido al de Paul Walker y por lo tanto quedó prácticamente fuera de la séptima entrega y totalmente excluida de la octava.