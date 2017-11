Wonder Woman: Es el origen de saga de cómic más taquillero de la historia

La película de cómic 'Wonder Woman' fue toda una revolución dentro de las adaptaciones de cómic. Tanto es así que ahora además se sitúa como el filme debut de una saga que más ingresos cosechó en la taquilla internacional.

3 de noviembre de 2017 - David Ackerman

La directora Patty Jenkins dirigió la película 'Wonder Woman'. Continuando ahora batiendo récords en taquilla cuando va abandonando las carteleras de los cines internacionales.



Los últimos datos de taquilla la sitúan ya como el origen de saga de cómic más taquillera de la historia. Un nuevo récord roto por el filme protagonizado por Gal Gadot.



Acaba de dejar atrás la marca de los 822 millones de dólares en la taquilla mundial. Dejando atrás la cinta 'Spiderman' de Sam Raimi con 821,7 millones en el año 2002.



Con unos datos así no es de extrañar que DC y Warner pusieran en marcha la secuela, con su fecha de estreno situada en el año 2019, es decir, manteniendo el lapso de 24 meses aproximados entre sus respectivas entregas.



'Wonder Woman' se convirtió en la primera película de cómic de acción protagonizada por un personaje femenino. Recabando muy buenas críticas -por lo general- además de resultando un verdadero taquillazo dentro de la temporada de estrenos del año 2017.