Harvey Weinstein: Paz de la Huerta también le acusa de violación

Los problemas legales del productor Harvey Weinstein siguen creciendo. Ahora la actriz Paz de la Huerta le acusa de haber abusado sexualmente de ella en dos ocasiones. Su nombre se suma a una larga lista que ya supera los sesenta nombres, y que le han situado en el ojo del huracán de los titulares de Hollywood.

3 de noviembre de 2017 - David Ackerman

La actriz Paz de la Huerta, a quien hemos visto en producciones como la serie de televisión 'Boardwalk Empire' o en la película de terror 'Nurse 3D', acaba de denunciar haber sido violada por el célebre productor Harvey Weinstein. Una denuncia que se suma a las de más de sesenta mujeres que afirman haber sido víctimas de los abusos de Weinstein a lo largo de las últimas décadas.



Recientemente la Academia de Hollywood reconoció en un comunicado que "no merece el respeto de sus colegas". Después de que más de 30 mujeres le denunciaran por diversos casos de acoso sexual durante los últimos días, incluyendo cuatro casos de presunta violación.



Harvey Wenstein ya no estará en la alfombra roja de los Oscar 2018 de Hollywood. Una presencia ininterrumpida desde hace décadas. La decisión de expulsión de Harvey Weinstein fue tomada por más de dos tercios de los integrantes de la Junta de Gobernadores. En ella hay nombres como Tom Hanks, Steven Spielberg, Kathleen Kennedy o Whoopi Goldberg.



El nombre de Harvey Weinstein se suma al de otras estrellas de Hollywood, como por ejemplo Kevin Spacey, quien a día de hoy sigue recibiendo denuncias de acoso sexual por parte de sus colaboradores, como por ejemplo dentro de la serie de televisión 'House of Cards'.