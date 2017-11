Star Wars Episodio 8: Nueva sinopsis con más detalles sobre el Lado Oscuro

Llega una nueva sinopsis internacional de la película 'Star Wars Episodio 8'. Con su próximo estreno mundial situado para el mes de diciembre. Ofrece algunos detalles de interés sobre el elaborado argumento dirigido por Rian Johnson.

3 de noviembre de 2017 - David Ackerman

Os ofrecemos una nueva sinopsis internacional de la película 'Star Wars Episodio 8', contando con más detalles acerca de la elección del lado oscuro o la luz. Contando con Daisy Ridley y Adam Driver una vez más al frente del elenco.



"La Luz, la Oscuridad". Rey y Kylo Ren: dos personas que parecen moverse entre los dos. Se insinúa un nuevo y sorprendente desarrollo en Star Wars: The Last Jedi ... Lo que le espera a Rey y Kylo Ren es la cuestión de "La luz o la oscuridad", ya que juntos son lanzados y movidos por la poderosa Fuerza. Rey, que despierta la Fuerza en la película anterior, tiene la sensación de estar perdido e inseguro. Ella será llevada por la Oscuridad ".



A continuación podemos ver la primera sinopsis: La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".