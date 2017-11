IT Eso: Estará en los Oscar 2018 con el apoyo del estudio

La película 'IT' se situó como la cinta de terror de mayor éxito en la taquilla mundial. Ahora además cuenta con el apoyo de su estudio de desarrollo de cara a la campaña de los Oscar 2018. Sumándose así a las producciones de mayor impacto en la temporada que buscan su espacio en los premios máximos del cine.

4 de noviembre de 2017 - David Ackerman

El cine de terror tiene en el año 2017 el más rentable de su historia. Con títulos como 'IT Eso'. Ahora demás se sitúa como una de las candidatas para los Oscar 2018. Los premios máximos del cine cuentan con la cinta basada en la obra de Stephen King como uno de los referentes.



Algo que no resulta extraño si tenemos en cuenta la gran aceptación por parte de los fans de la revisión del clásico del maestro del suspense, el terror y la fantasía.



Dentro de un proyecto que además cuenta con una secuela confirmada para su estreno dentro de dos años. Cerrando una duología que muchos fans esperan con mucha expectación.



Queda por ver el impacto de la promoción de 'IT' para los Oscar 2018. Algo que iremos conociendo durante las próximas semanas.