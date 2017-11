La Liga de la Justicia: JK Simmons afirma que le gustaría volver a dar vida a J Jonah Jameson en Spiderman

El actor JK Simmons dio el salto desde el universo Spiderman a 'La Liga de la Justicia' para dar vida a Jim Gordon, fiel aliado de Batman. Sin embargo recuerda gratamente su paso por el papel de J Jonah Jameson, un rol que no descarta aceptar si se presenta la ocasión.

7 de noviembre de 2017 - David Ackerman

El actor JK Simmons fue claro al respecto de su regreso al universo Spiderman: "Nunca digo nunca. En su momento pasé momentos increíbles con el equipo, con Tobey, Sam (Maguire y Raimi) y el resto de la gente. Fue un momento maravilloso en mi carrera y en mi vida. Simplemente pura diversión".



Aunque ahora ve complicado volver a causa de la nueva línea temporal implantada por Marvel con 'Spiderman Homecoming'.



De tal calado fue la presencia de JK Simmons en Spiderman que Marc Webb no quiso situar al personaje de Jameson por no reiniciar la labor de Simmons en la trilogía de Sam Raimi. Además de no contar con el beneplácito del estudio para traerlo de vuelta a un reinicio.



Por su parte la llegada del actor JK Simmons al universo DC para dar vida a Jim Gordon fue una gran noticia para los fans. Su debut tendrá lugar dentro de la película 'La Liga de La Justicia' aunque, tal y como él mismo confirmó, su presencia será muy breve para estar plenamente implicado en 'The Batman'. Ahora también confirmó la puesta en marcha del rodaje de 'La Liga de la Justicia 2', siguiendo con el argumento desarrollado por Zack Snyder y Joss Whedon.



El personaje de JK Simmons, Jim Gordon, es uno de los de mayor impacto dentro de las últimas adaptaciones cinematográficas de Batman. En especial si nos fijamos a la trilogía dirigida por el cineasta Christopher Nolan (la anterior a la puesta en marcha por Zack Snyder dentro del título 'Batman Vs Superman'.