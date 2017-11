The Post: Primer tráiler completo con lo nuevo de Steven Spielberg

Estrenamos el primer tráiler completo de la película 'The Post', contando con Tom Hanks reeditando su colaboración con el cineasta Steven Spielberg. Ahora con una película basada en acontecimientos reales.

8 de noviembre de 2017 - David Ackerman

Os presentamos el esperado primer tráiler de la película 'The Post'. Contando con Steven Spielberg en la dirección y con Tom Hanks en el papel protagonista.



El primer argumento del filme se presenta así: Un encubrimiento que abarcó a cuatro presidentes de los Estados Unidos. Empujó a la primera editora de periódicos del país y a un duro editor a unirse a una batalla sin precedentes contra las más altas instancias gubernamentales. Inspirado en hechos reales.



'The Post' sigue por tanto el escándalo desatado en el año 1971 después de la decisión del editor de The Washington Post, Ben Bradlee (Tom Hanks) y la editorial Katharine Graham (Meryl Streep) de publicar los denominados "The Pentagon Papers". Escrito y filtrado por el analista militar Daniel Ellsberg, los Documentos del Pentágono establecieron que la Administración del Presidente Johnson había mentido al público y al Congreso sobre la implicación militar de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, y revelaron que la administración Nixon había maximizado aún más la guerra de forma totalmente confidencial.



La administración de Nixon trató de evitar que The Post los publicara, y el fiscal general adjunto de los Estados Unidos William Rehnquist llevó el caso a la Corte Suprema.