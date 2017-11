Ghost in the Shell: El autor del manga aprueba la presencia de Scarlett Johansson

La película 'Ghost in the Shell' fue una de las adaptaciones de cómic japonés más llamativas de la temporada. El autor del argumento original dejó claro que la elección de Scarlett Johansson para el papel principal fue un gran acierto. Además de no encontrar justificación a las duras críticas que recibió.

8 de noviembre de 2017 - David Ackerman

Mamoru Oshii, director del clásico del año 1995 'Ghost in the Shell'. Habló sobre la versión cinematográfica protagonizada por la actriz Scarlett Johansson. Confirmando su buena impresión sobre el proyecto final. Oshii también confirmó no entender la controversia acerca de la elección de la actriz principal.



"Creo que Scarlett Johansson es la mejor persona que pudieron haber elegido para el papel, y estoy feliz de poder decir que no tengo ninguna objeción a esa elección", agregó el director.





Mamoru Oshii también compartió sus impresiones acerca del modo de rodar las grandes superproducciones de Hollywood. En relación a las numerosas re filmaciones de escenas de acción. "Escenas muy pequeñas, con muy poca duración eran repetidas en multitud de ocasiones, algo que no termino de entender. Sobre todo porque prácticamente todas ellas eran prácticamente idénticas".