La Liga de la Justicia: Las críticas la sitúan como la mejor película de DC hasta la fecha

Ahora sí, la película 'La Liga de la Justicia' cuenta con sus primeras críticas por parte de los medios estadounidenses. Situándola de facto como la mejor valorada dentro del universo DC hasta la fecha. Algo que sitúa el proyecto como uno de los próximos bombazos en la taquilla de finales de año.

10 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

El estreno cinematográfico de la película de acción 'La Liga de La Justicia' es uno de los más esperados del año 2017. Ahora además también se la ubica como la mejor hasta la fecha dentro del universo DC. Incluso mejor que 'Wonder Woman', protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins. Queda por ver el resultado final en taquilla, pero calificativos como divertida, con un buen guión o una puesta en escena espectacular, son algunos de los puntos fuertes.



¿Se nota al fin la llegada de Joss Whedon al proyecto? Probablemente así sea, ya que lo elaborado por Zack Snyder, al menos en exclusiva, no contó con demasiado éxito -o al menos no el que cabría esperar de producciones de elevadísimo presupuesto y basado en licencias de cómic de gran popularidad (por no decir las más populares del género).



La sinopsis principal de la película 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.



Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.