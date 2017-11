Oscar 2018: Gru Mi Villano Favorito 3 preseleccionada entre las 26 mejores de animación del año

Ya van llegando las primeras preseleccionadas para los Oscar de Hollywood en su edición de 2018. Ahora contando con las 26 películas de animación que serán valoradas por la academia para los premios dentro de la citada categoría. Entre ellas encontramos a 'Gru Mi Villano Favorito 3' así como las numerosas cintas que recrean personajes mediante las piezas de LEGO.

11 de noviembre de 2017 - David Ackerman

Se acaba de conocer la lista de las películas candidatas para los Oscar 2018 dentro de la categoría de mejor película de animación. Las producciones irán desde ahora pasando varias cribas hasta dejar las cinco finalistas que estarán en la alfombra roja de la gala de premios.



También pueden optar a otros premios, incluyendo el de mejor película, así como en diferentes categorías técnicas.



La gala de entrega de los Oscar 2018 tendrá lugar el 4 de marzo de 2018. En el Dolby Theatre de Hollywood, situado en el célebre Hollywood Boulevard. Emitido gracias a la señal de la cadena ABC y distribuida a más de 225 países.



A continuación podemos ver la lista de las películas preseleccionadas para los Oscar 2018 ordenadas alfabéticamente y en su título original para la distribución en los Estados Unidos:



- The Big Bad Fox and Other Tales

- Birdboy: The Forgotten Children

- The Boss Baby

- The Breadwinner

- Captain Underpants The First Epic Movie

- Cars 3

- Cinderella the Cat

- Coco

- Despicable Me 3

- The Emoji Movie

- Ethel and Ernest

- Ferdinand

- The Girl without Hands

- In This Corner of the World

- The LEGO Batman Movie

- The LEGO Ninjago Movie

- Loving Vincent

- Mary and the Witch’s Flower

- Moomins and the Winter Wonderland

- My Entire High School Sinking into the Sea

- Napping Princess

- A Silent Voice

- Smurfs: The Lost Village

- The Star

- Sword Art Online: The Movie

- Window Horses The Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming