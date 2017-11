Wonder Woman 2: Gal Gadot no rodará la película hasta que Warner rompa con Brett Ratner

La actriz Gal Gadot, Wonder Woman en el cine, se postuló en contra de que el cineasta Brett Ratner continúe dentro del estudio de la película. Tanto es así que supedita su continuidad al frente del papel de cómic de DC a que el estudio que produce las películas, Warner, siga contando con Ratner dentro de los próximos proyectos del estudio.

12 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

El rodaje de la película 'Wonder Woman 2' arrancará con la directora Patty Jenkins al frente del mismo. Y todo hasta ahora aseguraba que contaríamos con Gal Gadot en el papel de protagonista. Un supuesto que quedaría anulado si Warner (estudio que desarrolla junto a DC la saga de cómic) si finalmente el estudio no rompe totalmente su colaboración con la productora de Brett Ratner.



Recordemos que Ratner está en el centro de numerosas denuncias de acosos y abusos sexuales en Hollywood. Algo que se suma a la reciente oleada de denuncias que afectan a personalidades del mundo del espectáculo como Harvey Wenstein o Kevin Spacey.



Desde que la película 'Wonder Woman' se situara como una de las revelaciones del año 2017, los fans han estado esperando noticias al respecto de su continuación. El rodaje también encuadrará con el resto de argumentos de DC, como por ejemplo la confección de la secuela de la saga de grupo 'La Liga de la Justicia'.



Además Patty Jenkins consiguió un sumamente sustancioso contrato para dirigir la secuela. Por lo general un director de una superproducción de cómic de Hollywood suele obtener cerca de tres millones de dólares. En el caso de Zack Snyder el estudio le pagó 10 millones más un diez por ciento de los beneficios de taquilla. Ingresando un 20 por ciento como adelanto más un 60 durante el rodaje y el 20 por ciento restante tras el fin de rodaje y estreno. En el caso de Patty Jenkins sus cifras se sitúa en márgenes similares.



Lo último que supimos del argumento de la secuela de 'La Liga de la Justicia' situaba la trama en los años ochenta del siglo pasado. Y ubicándose en los Estados Unidos. Queda por ver el modo en el que el actor Chris Pine engranará dentro del proyecto, cuyo rodaje comenzaría en torno a finales del próximo año 2018.