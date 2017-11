La Liga de la Justicia: Se confirman dos escenas postcréditos al estilo Marvel

Parece que el estilo Marvel llega a DC para la película 'La Liga de la Justicia'. Al menos lo concerniente al sistema de ubicar escenas postcréditos a sus argumentos para enlazar con el futuro de producciones. Tal vez la mano de Joss Whedon se note a su llegada, o que directamente anteriormente DC no tenía idea de su futuro cinematográfico, por lo que no podía adelantar absolutamente nada en las postrimerías de sus producciones.

13 de noviembre de 2017 - David Ackerman

Finalmente la película 'La Liga de La Justicia' contendrá dos escenas postcréditos dentro de su distribución cinematográfica internacional. Unas escenas que no fueron mostradas dentro del grueso de pases de prensa, así como en los pases de los fans.



POSIBLES SPOILERS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA Una de las escenas contaría con Aquaman como eje principal. Sirviendo como adelanto para los fans sobre el argumento dirigido por James Wan.



La otra incluiría a Joe Manganiello como Deathstroke junto a Jesse Eisenberg en el papel de Lex Luthor dentro del Sanatorio Arkham. También como adelanto de la cinta 'The Batman'.



Como vemos Zack Snyder no era partidario de las escenas postcréditos para las películas de DC. Aunque parece ser que ese punto de vista estaba más asociado con un futuro de argumentos incierto más que de una negativa cerrada.



La sinopsis principal de la película se presenta así: Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.



Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.