El Gran Showman: Nuevo tráiler en castellano con la próxima película de Hugh Jackman

El actor Hugh Jackman regresa ahora con la película 'El Gran Showman'. Un filme musical de corte biográfico sobre la creación del circo tal y como lo conocíamos hasta ahora. Recreando la vida del legendario magnate del espectáculo PT Barnum.

13 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

Estrenamos el segundo tráiler en castellano de la película musical 'El Gran Showman', en la que podemos ver un reparto sumamente llamativo, encabezado por el actor Hugh Jackman.



El guión del musical cinematográfico basado en su vida es obra de Jenny Bicks. Quien también escribió el guión de la adaptación a Broadway de Sexo en Nueva York.



La sinopsis de la película El Gran Showman se presenta así: es un audaz y original musical que celebra el nacimiento de la industria del espectáculo y la sensación de asombro que nos domina cuando los sueños se hacen realidad.



Inspirado en la ambición y la imaginación de P.T. Barnum, “El Gran Showman” narra la historia de un visionario que salió de la nada para crear un fascinante espectáculo que se convirtió en una sensación mundial. “El Gran Showman” está dirigido por un realizador novel y apasionante, Michael Gracey, con canciones de los ganadores del Premio de la Academia Benj Pasek y Justin Paul (“La La Land”), e interpretado por el candidato al Premio de la Academia Hugh Jackman. A Jackman le acompañan Michelle Williams, candidata a idéntico galardón, Zendaya, Zac Efron y Rebecca Ferguson.



La figura de Phineas Taylor Barnum se refleja en el musical The Greatest Showman on Earth. Conocido empresario circense, fue famoso por sus espectáculos de "rarezas humanas", como él llamaba o "freaks". Exhibiciones como por ejemplo la de la mujer más pequeña del mundo, el hombre mono, el hombre lagarto o cosas por el estilo. Conocido por ser un verdadero "trilero", se le atribuye la frase de que "cada minuto nace un tonto".



Algo que define muy bien sus intenciones para con el público. Estadounidense, hizo de las suyas en el Siglo XIV. Fundó el circo Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus. Falleció a los 80 años de edad tras acuñar una enorme fortuna.