Wonder Woman 2: Adelanta su estreno al 1 de noviembre de 2019 para evitar a Star Wars Episodio 9

El estreno mundial de la película 'Wonder Woman 2' acaba de modificar su fecha para evitar a la amenaza espacial que supone 'Star Wars Episodio 9'. Es decir, ahora verá la luz en cines el 1 de noviembre de 2019.

13 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

El rodaje de la película 'Wonder Woman 2' arrancará con la directora Patty Jenkins al frente del sumamente ambicioso proyecto. Ahora además se siguen sumando nombres al proyecto. Como un nuevo guionista para dar más empaque al proyecto. El inicio del rodaje tendrá lugar en el próximo mes de junio de 2018. Una fecha escogida por el estudio para acompasar



El estreno en cines de la película 'Wonder Woman 2' varía desde su fecha inicial. Quedando ahora en el 1 de noviembre de 2019. Es decir, dejando atrás la fecha del 13 de diciembre de dicho año con el fin último de evitar colisionar tangencialmente con 'Star Wars Episodio 9', el final de la tercera trilogía de la mítica saga Star Wars.



Una interesante jugada que sin lugar a dudas evitará muchos problemas de ingresos taquilleros al universo DC, con Wonder Woman como uno de los principales exponentes. De gran peso entre los fans pero sin lugar a dudas a años luz al respecto de lo que supone el peso de Star Wars en la taquilla cinematográfica mundial.



Desde que la película 'Wonder Woman' se situara como una de las revelaciones del año 2017, los fans han estado esperando noticias al respecto de su continuación. El rodaje también encuadrará con el resto de argumentos de DC, como por ejemplo la confección de la secuela de la saga de grupo 'La Liga de la Justicia'.



Patty Jenkins consiguió un sumamente sustancioso contrato para dirigir la secuela. Por lo general un director de una superproducción de cómic de Hollywood suele obtener cerca de tres millones de dólares. En el caso de Zack Snyder el estudio le pagó 10 millones más un diez por ciento de los beneficios de taquilla. Ingresando un 20 por ciento como adelanto más un 60 durante el rodaje y el 20 por ciento restante tras el fin de rodaje y estreno. En el caso de Patty Jenkins sus cifras se sitúa en márgenes similares.