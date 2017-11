Mad Max 4 Fury Road: El director demanda a Warner por impago

El cineasta George Miller no está conforme con lo que cobró por parte de Warner Bros por la película 'Mad Max 4 Fury Road'. Algo que le llevó a demandar el estudio, iniciando un litigio en el Tribunal Superior de Nueva Gales del Sur.

14 de noviembre de 2017 - David Ackerman

El tortuoso argumento del gran éxito de 'Mad Max 4' continuará en los tribunales australianos. El cineasta George Miller demandó a Warner Bros por un presunto impacto motivado por unas malas decisiones tomadas por el estudio respecto al presupuesto del filme. Al parecer parte de la remuneración que Miller recibiría iría en función de los márgenes de beneficios, calculados también sobre unos gastos que los representantes legales del cineasta atribuyen a malas decisiones de la productora, y por lo tanto ajenos a la labor del director.



Los abogados de George Miller afirman no tener otra salida que llevar el caso a los tribunales, después de haber intentado pactar con Warner Bros durante más de un año. Todo en torno a un proyecto que llevó más de diez años de desarrollo, así como otros tres para dar pie a la filmación.



Desde Warner afirman no estar de acuerdo con los argumentos del demandante, adelantando una enérgica defensa.



'Mad Max 4 Fury Road' contó con un presupuesto de más de 155 millones de dólares, arrancando su producción en 2012. Su estreno en 2015 consiguió cerca de 400 millones de dólares en todo el mundo, además de recibir excelentes críticas y un gran apoyo del público. Cosechó un total de diez nominaciones a los Oscar, entre ellas la de mejor película del año. Llevándose un total de seis estatuillas.



El argumento de la película 'Mad Max 4 Furia en la Carretera' es el siguiente: Perseguido por su turbulento pasado, Mad Max cree que la mejor forma de sobrevivir es ir solo por el mundo. Sin embargo, se ve arrastrado a formar parte de un grupo que huye a través del desierto en un War Rig conducido por una Emperatriz de élite: Furiosa. Escapan de una Ciudadela tiranizada por Immortan Joe, a quien han arrebatado algo irreemplazable.







Enfurecido, el Señor de la Guerra moviliza a todas sus bandas y persigue implacablemente a los rebeldes en la Guerra de la Carretera de altas revoluciones. Una película de alto impacto que contará con una secuela, aunque sin George Miller en la dirección del mismo. Mientras tanto se esperan datos sobre la secuela, en la que Tom Hardy estaría ya adscrito, aunque no así Charlize Theron (al menos por el momento).