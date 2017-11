La Liga de la Justicia: Desde el estudio tratan de descartar el metraje dirigido por Joss Whedon

A pesar de que las primeras críticas de la película 'La Liga de la Justicia' alaban de manera contundente el cambio del universo cinematográfico DC en favor de la llegada de Joss Whedon, desde la producción se trata de menguar notablemente la labor del cineasta responsable de 'Los Vengadores'.

14 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

El productor Charles Roven habló sobre la película 'La Liga de La Justicia'. Situando el metraje rodado por Joss Wheddon "en torno a un diez por ciento" del metraje final de la película. Además apuntó que "con eso poco se puede cambiar dentro una película". Algo que choca frontalmente con las opiniones de algunos de las personas que han visto la película de manera oficial. Situando su trama como sumamente renovada respecto a las anteriores películas dirigidas por Zack Snyder para DC.



Zack Snyder dirigió 'El Hombre de Acero' y 'Batman Vs Superman'. Dos películas que resultaron ser un fracaso en crítica y quedando lejos del éxito en la taquilla. Costando al estudio cientos de millones de dólares además de numerosos retrasos en el calendario de producción del estudio.



Sin embargo Joss Whedon llegó para dirigir un proceso de filmación que duró varios meses y del que no han trascendido imágenes oficiales. A día de hoy no se vio ninguna instantánea de Joss Whedon junto a los actores en el set. Tal vez para mantener la "ilusión" de la gran relevancia de Snyder en el proyecto final de la saga de grupo de DC.



Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.