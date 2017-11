La Liga de la Justicia: Nuevas imágenes en detalle del traje de Superman

Llegan nuevas imágenes de la película 'La Liga de la Justicia'. Contando con el traje de Superman, uno de los personajes principales de la cinta dirigida por Zack Snyder y Joss Whedon. En su retorno al universo DC tras su fulgurante presencia en 'Batman Vs Superman'.

14 de noviembre de 2017 - David Ackerman

Os presentamos nuevas imágenes del traje de Superman dentro de la película de cómic 'La Liga de La Justicia'. Unas imágenes en primerísimo plano de la espectacular indumentaria del Hombre de Acero de DC en su vuelta a la acción tras la trama de 'Batman Vs Superman', una de las producciones de mayor impacto de la pasada temporada.



Una película de gran impacto dentro de las adaptaciones de cómic. Uno de los filones más provechosos para Hollywood desde hace más de una década.



Ahora, en 'La Liga de la Justicia' el filme cuenta además con Joss Whedon al frente de la dirección. Tras haber recogido el testigo dejado por el propio Snyder cuando aún faltaban por rodar importantes segmentos de la producción. Sin duda un gran aliciente para los seguidores de las adaptaciones de cómic.



'La Liga de la Justicia' llega como una película de acción de cómic apoyada por unas primeras críticas muy positivas sin olvidar los últimos datos que ubican una notable mejora en la taquilla dentro de su estreno mundial en las pantallas de los Estados Unidos. Todo como piedra de toque dentro de lo que llegará en el futuro con las muchas sagas monográficas que continúan conformándose.



La sinopsis principal de la película se presenta así: Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.



Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.