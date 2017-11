Star Wars Episodio 8: Impresionante nuevo cartel IMAX

El estreno en cines de la película 'Star Wars Episodio 8' está próximo. Ahora además podemos ver un nuevo cartel destinado a la promoción de su versión IMAX. Contando con sus protagonistas dentro de la elaborada trama del argumento creado por George Lucas.

15 de noviembre de 2017 - David Ackerman

Faltan pocas semanas para el estreno mundial en cines de la película 'Star Wars Episodio 8', y ahora podemos ver un nuevo cartel destinado al mercado IMAX. En el cual aparecen los personajes principales de la cinta dirigida por el cineasta Rian Johnson.



Con un reparto en el encontramos el retorno de Daisy Ridley en el papel de Rey. Así como con Adam Driver dando vida a Kylo Ren o los emblemáticos Luc y Leia.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".