La Liga de la Justicia: Supera a Wonder Woman en la venta anticipada de entradas

La película de DC y Warner 'La Liga de la Justicia' cuenta con un gran apoyo de los fans, así como una venta de entradas de manera anticipada que sube como la espuma. Tanto es así que en las mismas fechas previas a su estreno, consigue superar a 'Wonder Woman' en dicha venta anticipada. Queda por ver si esos buenos pronósticos se materializan durante el fin de semana. Aunando un estreno mundial en los principales mercados en una misma fecha.

15 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

La película de acción y aventuras 'La Liga de La Justicia' llega a los cines de todo el mundo durante estos días. Con los ojos puestos en el mercado estadounidense, donde la venta anticipada de entradas ya supera a la de otros filmes del género como por ejemplo 'Wonder Woman', película dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot.



Recordemos además que 'Wonder Woman' es una producción de enorme éxito de taquilla, mejorando las previsiones del estudio antes de su debut. Por lo que lo previsto para 'La Liga de la Justicia' sería también verdaderamente llamativo.



Quedando muy por encima de los 120 millones de dólares de ingresos únicamente en las pantallas de los Estados Unidos.



La sinopsis principal de la película se presenta así: Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.



Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.