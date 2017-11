La Liga de la Justicia: Joss Whedon desata la furia de los fans de DC por sus críticas a la película

El director Joss Whedon se encargó de buena parte del rodaje de 'La Liga de la Justicia' después de que Zack Snyder abandonara el proyecto. Un proceso de rodaje que incluyó notables cambios dentro del argumento principal. Con todo Whedon no se mostró excesivamente entusiasmado con el resultado final. Tanto es así que sus comentarios positivos para producciones de cómic han ido destinados principalmente a cintas como 'Thor 3 Ragnarok'.

16 de noviembre de 2017 - David Ackerman

El calendario de estreno de 'La Liga de La Justicia' no va todo lo bien que cabría esperar si tenemos en cuenta lo que estaba previsto para su estreno en cines. Sobre todo con la reciente publicación de las duras críticas de algunas plataformas que recopilan comentarios sobre superproducciones de Hollywood. Ahora además el cineasta Joss Whedon no se muestra precisamente entusiasmado con el resultado final de la película, tanto es así que los fans no han conseguido sacarle comentarios positivos sobre el filme.



Unos comentarios que sí derrocha para películas de Marvel como 'Thor 3 Ragnarok', dirigida por Taika Waititi. Todo a pesar de que contó con el poder creativo total dentro de 'La Liga de la Justicia' en el último tercio de su rodaje, con la decisión final acerca de las líneas generales del filme.



Hace 48 horas las previsiones de taquilla para 'La Liga de la Justicia' estaban en torno a 350 millones de dólares en el box office mundial. Ahora esa cifra presumiblemente habrá bajado notablemente. Queda por ver los datos que llegarán durante el próximo fin de semana, en cuestión de menos de 24 horas.



La sinopsis principal de la película se presenta así: Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.



Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.