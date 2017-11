The Batman: Jake Gyllenhaal podría sustituir a Ben Affleck como protagonista

La película 'The Batman' cuenta con Matt Reeves como director asignado. Si bien por ahora el papel protagonista continúa en el aire. Si tenemos en cuenta también que Ben Affleck cada día está más cuestionado como la mejor elección posible para el personaje del Caballero Oscuro de Gotham.

17 de noviembre de 2017 - David Ackerman

Desde hace tiempo se habla del desacuerdo de Ben Affleck con el planteamiento de Batman dentro del nuevo universo DC. El director de la película, Matt Reeves, habló sobre el tema acerca de una posible sustitución del protagonista de cara a las nuevas aventuras del caballero oscuro de Gotham en la gran pantalla y en solitario. Ahora es el nombre de Jake Gyllenhaal el que sube a los titulares de cara a un reemplazo de última hora de cara al comienzo de la fase de rodaje.



A buen seguro el nombre de Jake Gyllenhaal no será el último en surgir en los titulares si se confirma la salida de Ben Affleck.



Al parecer la película 'The Batman' tendría una línea temporal diferente a lo mostrado anteriormente en las cintas de DC incluyendo 'Batman Vs Superman'. Con lo que se daría un giro al planteamiento de otros universos de cómic. Lo que facilitaría cierta coherencia dentro del ya sumamente marco de argumentos de DC.



Incluyendo una nueva versión de Joker, contando con la salida de Jared Leto al frente del personaje principal del villano de cómic.



Mientras tanto la cuenta atrás para el estreno de 'La Liga de la Justicia' sigue adelante, con un reparto plagado de estrellas de Hollywood.