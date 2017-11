Sylvester Stallone también es acusado de agresión sexual

El actor Sylvester Stallone es la última estrella de Hollywood en verse implicada en un caso de agresión sexual. Con lo que los nombres siguen saltando a los titulares al respecto dentro de un escándalo que azota duramente a la industria cinematográfica.

17 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

Sylvester Stallone, estrella de Hollywood de 71 años de edad, una leyenda del celuloide desde los años ochenta del siglo pasado, se enfrenta a una demanda por agresión sexual a una joven que en el momento de los acontecimientos tenía 16 años.



La violación, según informa The Daily Mail, se produjo en el año 1986. La joven se encontraba en el mismo hotel de Stallone y el actor la invitó a la suite de los actores. En ese momento fue forzada a mantener relaciones sexuales con la colaboración del que por entonces era guardaespaldas del actor, Michael De Luca. Stallone tenía entonces 40 años de edad.



La joven violada no denunció a sus agresores por sentir "humillada y avergonzada".



El portavoz de Stallone declaró que "Estamos ante una historia ridícula, categóricamente falsa". A lo que añadió que el día de hoy fue cuando conocieron los detalles de esta presunta agresión. Además de remarcar que Sylvester Stallone no fue contactado por ninguna autoridad o otra persona al respecto de los acontecimientos denunciados".



El caso Stallone en solo uno de varios denunciados que afectan a estrellas de Hollywood que comenzó con las denuncias al productor Harvey Weinstein.