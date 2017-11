The Batman: El director no quiere a Ben Affleck en el papel protagonista

Los muchos cambios dentro de la película 'The Batman', incluyendo la salida de Ben Affleck de la dirección o del guión, han marcado un rumbo totalmente diferente para la producción. Tanto es así que Matt Reeves, el nuevo director del filme, no quiere contar con Affleck en el proyecto. Ya que, según varios titulares, lo considera como contraproducente para el proyecto.

17 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

El actor Ben Affleck debutó en el papel de Batman dentro del metraje de la película 'Batman Vs Superman'. Situándose con unas críticas verdaderamente bajas para lo que cabría esperar de una cinta que reunía a los dos personajes de cómic más arquetípicos de la historia del género.



Su continuación en 'La Liga de la Justicia' tampoco parece ir del todo bien. O al menos no dentro de lo que se esperaba para los responsables del estudio.



La película The Batman tiene su rodaje previsto para principios del próximo año. Contando con Matt Reeves al frente de la dirección del proyecto. Sin embargo por ahora el reparto sigue siendo una incógnita. Para empezar acerca de la presencia de Batman, contando con Ben Affleck de salida.



Affleck lleva largo tiempo mostrando su disconformidad con el personaje en lo referente a la adaptación planteada por DC y Warner. En especial tras la salida de Zack Snyder de la dirección de la saga de grupo 'La Liga de la Justicia'.