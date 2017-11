Star Wars Episodio 8: El director confirma la duración final de la película

La película 'Star Wars Episodio 8' tendrá una duración de 2 horas y 30 minutos. Es decir, continuará con la tendencia del universo cinematográfico Star Wars dentro de sus últimas adaptaciones. Un dato confirmado por el propio director, Rian Johnson.

17 de noviembre de 2017 - David Ackerman

El estreno de la película 'Star Wars Episodio 8' es uno de los más esperados de la temporada. Ahora además el director Rian Johnson confirmó la extensión del metraje del filme. Situándose en dos horas y treinta minutos. Continuando así con los parámetros habituales dentro de la saga, en especial desde su desembarco en Disney, de la mano de la adquisición de LucasFilm por parte del gigante del entretenimiento.



A la espera también de conocer más detalles acerca del final de la tercera trilogía, contando con el director JJ Abrams al frente de la misma, retornando desde el séptimo episodio.



Con un reparto en el encontramos la vuelta a la acción de Daisy Ridley en el papel de Rey. Así como con Adam Driver dando vida a Kylo Ren o los emblemáticos Luc y Leia.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".



La cinta se sitúa como el ecuador de la tercera trilogía, cuya conclusión llegará con el noveno episodio, contando con JJ Abrams de vuelta a la dirección tras haberse hecho cargo del sexto episodio.