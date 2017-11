La Liga de la Justicia: Su taquilla de jueves supera a Wonder Woman

La película 'La Liga de la Justicia' está viviendo sus primeras fases de vida en las carteleras internacionales. Ahora además llegan las cifras de la medianoche del jueves, superando los datos marcados por 'Wonder Woman', por ahora el mayor éxito de DC hasta la fecha.

18 de noviembre de 2017 - David Ackerman

La película de cómic 'La Liga de La Justicia' llega a las carteleras de cine de todo el mundo con unos pronósticos verdaderamente potentes. Ahora además sus previsiones se van confirmando superando a lo que marcó 'Wonder Woman', también en su estreno a nivel internacional.



Un dato sumamente alagueño aunque parece ser que las duras críticas recibidas durante los últimos días la sitúan muy por debajo de sus ingresos totales durante el fin de semana.



Dentro de una de las próximas entregas de impacto de DC. Con un gran número de producciones monográficas, como por ejemplo 'Aquaman', dirigida por James Wan. Así como 'The Batman', con Ben Affleck al frente del papel principal.



Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.