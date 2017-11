La Liga de la Justicia: Los fans piden una versión sin Joss Whedon

La película 'La Liga de la Justicia' llegó a los cines de buena parte de los mercados internacionales. Si bien las críticas no han sido nada buenas. Algo que está motivando a muchos fans a solicitar una versión extendida basada únicamente en el trabajo desarrollado por Zack Snyder.

20 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

Parece ser que Joss Whedon no llegó al universo cinematográfico DC para hacerlo resurgir con la dirección de 'La Liga de La Justicia'. Sino más bien para hundirlo aún más. Al menos eso es lo que opinan muchos fans cuando se han postulado para solicitar una versión extendida de la película contando únicamente con el metraje de Zack Snyder.



Snyder se apartó de la dirección por motivos familiares-personales. Entonces Joss Whedon entró en la ecuación. Aunque finalmente su labor parece que no fue tan buena como cabría esperar. Más aún cuando días atrás el propio Whedon no se mostró demasiado "entusiasmado" con la película en sus comentarios en las redes sociales. Lo que airó de manera contundente a los fans, calificándole como desagradecido y traidor al universo DC.



Por ahora el estudio desecha la posibilidad de una versión extendida reeditando el trabajo de Joss Whedon para dejar únicamente el montaje de Zack Snyder. Aunque las cifras de taquilla mostradas durante el primer fin de semana no son precisamente muy alentadoras para el futuro de una de las producciones más costosas dentro del universo cinematográfico DC.



La sinopsis principal de la película se presenta así: Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.



Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.