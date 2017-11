La Liga de la Justicia: Jason Momoa defiende la película de las críticas negativas

La película 'La Liga de la Justicia' llegó a las carteleras durante la semana pasada. Contando con duras críticas por parte de los medios oficiales, ahora además también llegan las declaraciones de Jason Momoa, Aquaman en el universo DC, defendiendo el resultado de la producción dirigida por Zack Snyder y Joss Whedon.

21 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

Jason Momoa salió en defensa de 'La Liga de La Justicia'. El actor, que da vida a Aquaman en la saga DC se mostró "atónito" tras leer las duras críticas de la película de Zack Snyder y Joss Whedon.



"Creo que esas críticas negativas no son nada adecuadas. Pude ver la película dos veces. Y la segunda vez me encantó aún más. Tengo pensado ir hoy mismo a verla de nuevo. La gente está con la película, tal y como pude ver en varias convenciones como la de Austin el pasado fin de semana. Me rompí el culo para hacer de Aquaman un personaje que apoyara al resto de la película y creo que todos lo hemos logrado".



Joss Whedon llegó a la cinta para recoger el testigo dejado por Zack Snyder. Mientras hilaba las últimas fases de la filmación, también se introdujeron algunos cambios para dar mayor presencia a Aquama, interpretado por el actor Jason Momoa. También de cara a su puesta de largo en solitario con la cinta dirigida por James Wan.



El argumento de 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.



Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas. El estreno de 'Aquaman' queda para el próximo año 2018.