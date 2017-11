Star Wars Episodio 8: El estreno podría superar los 200 millones en la taquilla USA

La película 'Star Wars Episodio 8' está a las puertas de estrenarse en los cines de todo el mundo. Ahora además llegan nuevos datos acerca de sus ingresos en su estreno. Sin lugar a dudas de gran impacto para la saga espacial creada por George Lucas hace cerca de cuatro décadas.

22 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

El estreno de la superproducción de Hollywood 'Star Wars Episodio 8' es uno de los más esperados de la temporada. Ahora además tenemos las previsiones de los ingresos en su primer fin de semana en los Estados Unidos. Superando los 200 millones de dólares para la segunda película de la tercera trilogía del universo creado por George Lucas hace cerca de cuatro décadas.



Unos datos que nos acercarían al mejor estreno del año 2017, dentro de uno de los años de gran auge del género de ciencia ficción y aventuras.



A la espera también de conocer más detalles acerca del final de la tercera trilogía, contando con el director JJ Abrams al frente de la misma, retornando desde el séptimo episodio. Una tercera entrega en la que no veremos a Carrie Fisher.



Con un reparto en el encontramos la vuelta a la acción de Daisy Ridley en el papel de Rey. Así como con Adam Driver dando vida a Kylo Ren o los emblemáticos Luc y Leia.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".



La cinta se sitúa como el ecuador de la tercera trilogía, cuya conclusión llegará con el noveno episodio, contando con JJ Abrams de vuelta a la dirección tras haberse hecho cargo del sexto episodio.