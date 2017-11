The Batman: Primera imagen de Joe Manganiello como Deathstroke

Llega una potente imagen del actor Joe Manganiello como Deathstroke dentro de la película 'The Batman', con Matt Reeves en la dirección y Ben Affleck como protagonista.

23 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

El actor Joe Manganiello está dentro del universo DC en el papel de Deathstroke. Ahora además podemos verle en el set de rodaje caracterizado para la ocasión. Listo para su debut dentro de la cinta dirigida por Matt Reeves y contando con el actor Ben Affleck en el papel de Bruce Wayne, Batman.



La película 'The Batman' arrancará su fase de rodaje a principios del próximo año 2018. Queda por ver la cristalización del reparto principal del filme.



Joe Manganiello parecía estar fuera dentro del universo cinematográfico DC en el papel de Deathstroke. Sin embargo ahora se sitúa como uno de los personajes principales del filme de Matt Reeves.



El cineasta Matt Reeves se encarga de la dirección de la película de cómic The Batman contando con Ben Affleck al frente del personaje de Batman (después de aparecer en 'Batman Vs Superman' y de 'La Liga de la Justicia').



Hace unas semanas el propio actor dejaba entrever que estaba próximo a su salida del proyecto 'The Batman', en un principio a causa de los problemas y retrasos dentro del rodaje.