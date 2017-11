La Liga de la Justicia: Joss Whedon abandonará DC tras la película

La película 'La Liga de la Justicia' está siendo duramente criticada por parte de los fans. El cineasta Joss Whedon se situó al frente de una buena parte del metraje. Algo que no cerró de manera consistente el proyecto. Ahora Whedon se sitúa fuera del proyecto de futuro de DC.

23 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

La película de acción de cómic 'La Liga de La Justicia' no está funcionando del todo bien que cabría esperar para una superproducción de alto presupuesto. Ahora además una de las consecuencias colaterales sería la salida de Joss Whedon de los futuros proyectos de DC.



La película 'La Liga de la Justicia' podría ser el inicio y el fin de Joss Whedon dentro del universo DC tras haber recibido incluso peores calificaciones y críticas que 'Batman Vs Superman', producción dirigida íntegramente por Zack Snyder.



Joss Whedon llegó a DC tras su exitoso paso por Marvel llevando a lo más alto la saga de grupo de 'Los Vengadores'. Además de estar dentro de numerosos argumentos del sello, como por ejemplo el arranque de la serie de televisión 'SHIELD'.



El argumento de 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.



Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas. El estreno de 'Aquaman' queda para el próximo año 2018.