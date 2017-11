La Liga de la Justicia: Nuevo boceto de la motocicleta de Batman

El personaje de Batman es uno de los más llamativos del universo de cómic y en particular en lo desplegado por DC en la gran pantalla. Ahora además podemos ver un boceto de un gadget que se quedó en el tintero dentro de la producción dirigida por Zac Snyder y Joss Whedon.

24 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

Batman es un superhéroe que basa buena parte de su imagen en los elementos de alta tecnología que le ayudan a combatir el crimen. Como por ejemplo sus vehículos. Uno de los que no hemos podido ver aún en el universo estrenado desde 'Batman vs Superman', la potente "bat-cycle", es decir, la motocicleta del poderoso superhéroe, llega ahora en un boceto de producción.



Sin lugar a dudas se trata de una llamativa recreación que da una nueva vuelta de tuerca a los avances del personaje en la gran pantalla.



¿Tal vez el estudio la esté reservando para la próxima entrega de la saga de grupo de La Liga de la Justicia?¿O la veremos en la película 'The Batman' dirigida por Matt Reeves.



Una incógnita más para el personaje, sobre todo si tenemos en cuenta que se habla de la sustitución del actor Ben Affleck al frente del mismo.