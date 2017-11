Asesinato en el Orient Express: Encabeza los estrenos de cine del 24 de noviembre

Llegan los esperados estrenos de cine del 24 de noviembre. Ahora con la cinta de suspense 'Asesinato en el Orient Express', una potente adaptación del clásico de Agatha Christie, en el que encontramos un reparto coral plagado de estrellas de Hollywood.

24 de noviembre de 2017 - David Ackerman

La película 'Asesinato en el Orient Express' se estrena ahora en nuestros cines. Su argumento se presenta así: Lo que comienza como un espléndido viaje en tren a través de Europa, rápidamente se transforma en uno de los misterios con más estilo, suspense y emoción jamás relatados. La adaptación se basa en la novela de la popularísima autora Agatha Christie, 'Asesinato en el Orient Express' cuenta la historia de trece extraños aislados en un tren, en la que todos son sospechosos. Un hombre debe emprender una carrera contrarreloj para resolver el rompecabezas antes de que el asesino ataque de nuevo. Kenneth Branagh dirige y encabeza un reparto estelar en el que figuran Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley y Josh Gad.



El terror de 'Saw 8' también se estrena ahora en España: Saw 8 Legacy comenzará con el hallazgo de varios cuerpos en la ciudad, cada uno encontró una muerte singularmente espantosa. A medida que avanza la investigación, las evidencias apuntan a un solo hombre: John Kramer. ¿Pero cómo puede ser esto? El hombre conocido como Puzle ha estado muerto por más de una década. ¿O acaso es un aprendiz que recogió el testigo de Puzle, tal vez alguien implicado dentro de la investigación?.



El thriller '6 Días' llega en el último fin de semana de noviembre: En abril del año 1980, un grupo de terroristas armados toma la embajada iraní en Londres con 26 rehenes, exigiendo que su secuestro se retransmita en directo y que se libere a 91 presos. Comienza así una tensa cuenta atrás de 6 días mientas un grupo de Operaciones Especiales del ejército, altamente entrenados, se prepara para asaltar la embajada en el caso de que las negociaciones entre las autoridades y los secuestradores no lleguen a un acuerdo.



