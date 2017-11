Dando la Nota 3: Nuevo cartel navideño con la esperada secuela

Llega un nuevo cartel de la película 'Dando la Nota 3'. Un cartel navideño con sus protagonistas. Buscando reeditar el gran éxito de sus dos anteriores entregas.

28 de noviembre de 2017 - David Ackerman

La saga de comedia y musical 'Dando la Nota' (Pitch Perfect) continuará con la cinta 'Dando la Nota 3'. Ahora podemos ver un nuevo cartel navideño con sus protagonistas. Buscando reeditar el gran éxito de taquilla y crítica de su desenfadado arranque cinematográfico.



La sinopsis completa de la película es la siguiente: Una vez concluidos sus estudios universitarios, las Bellas regresan para enfrentarse al mundo real y comprobar que hace falta algo más que una buena voz para triunfar en DANDO LA NOTA 3, la nueva entrega de la exitosa saga que ha acumulado más de 400 millones de dólares en todo el mundo.



Tras ganar el Campeonato del Mundo, las Bellas se separan para seguir con sus vidas hasta que se dan cuenta de que la música a capella no tiene muchas salidas laborales. Pero cuando surge la oportunidad de organizar una gira por el extranjero, el destino reunirá por última vez a estas peculiares y únicas estrellas para componer y plantearse una serie de decisiones que no podrán tomar a la ligera.



Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp, Hana Mae Lee, Ester Dean, Alexis Knapp, Chrissie Fit, Kelley Jakle, Shelley Regner, Elizabeth Banks y John Michael Higgins vuelven a encabezar el reparto junto con John Lithgow y Ruby Rose, recién incorporados a la saga. DANDO LA NOTA 3 cuenta de nuevo con Paul Brooks (de Gold Circle Entertainment), Max Handelman y Elizabeth Banks, (de Brownstone Productions) como productores y está dirigida por Trish Sie (Step Up All In). Dando La Nota 3 vuelve llena de música y canciones a capella.