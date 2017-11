Oscar 2018: Lobezno 3 Logan una de las mejores películas del año para la crítica

La carrera hacia los Oscar 2018 comienza pronto. Ahora además conocemos la lista de las diez mejores películas del año para el National Board Of Review. En la cual aparece la cinta 'Lobezno 3 Logan', producción que ya fue anunciada por su estudio como promocionada de cara a la próxima edición de los premios máximos del cine.

29 de noviembre de 2017 - Alberto Campos

La película de acción 'Lobezno 3' (Logan) fue situada como candidata para los Oscar 2018 por el estudio 20th Century Fox, con la consiguiente inversión económica para dicha promoción. Ahora además recibe un interesante apoyo gracias a la lista de las calificadas como diez mejores películas del año por el National Board of Review.



Las diez mejores películas del año para el National Board of Review:

- Baby Driver

- Call Me By Your Name

- The Disaster Artist

- Downsizing

- Dunquerke

- The Florida Project

- Lady Bird

- Logan

- Phantom Thread



Se trata de la primera película de cómic que podría contar con posibilidades de estar en los premios máximos del cine. Más allá al menos de los denominados "galardones técnicos" en los cuales se valoran efectos visuales, sonoros o de vestuario.



'Lobezno 3' (Logan) marca el final de Hugh Jackman al frente del personaje de Lobezno, en el cual estuvo durante más de quince años desde el arranque de la primera entrega de la saga X MEN dirigida por Bryan Singer.