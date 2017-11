Star Wars Episodio 8: Nueva imagen con el líder supremo a unas semanas del estreno

Llega una nueva imagen de la película 'Star Wars Episodio 8'. Ahora contando con el Líder Supremo, uno de los elementos más llamativos de la denominada Nueva Orden. Contando con el actor Andy Serkis como encargado de dotarle de movimientos mediante el consabido proceso de captura, en el cual es todo un experto.

29 de noviembre de 2017 - David Ackerman

Continúan las novedades del universo de acción de Star Wars, ahora con una nueva imagen del Líder Supremo Snoke, uno de los elementos más llamativos del argumento que llegará a las pantallas de todo el mundo en cuestión de días.



Con el Líder Supremo Snoke en un escalofriante primer plano de uno de los responsables de la denominada "Nueva Orden".



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".



Como podemos ver, por ahora una sinopsis escuela a la espera de lo que acontezca en próximas fechas. Sobre todo con el estreno del nuevo tráiler mundial. Dentro de una película que mostrará un notable enfrentamiento entre algunos de los personajes más llamativos del género. Así como la llegada de interesantes novedades al metraje principal de la tercera trilogía. Un gran enfrentamiento que está llamado a su gran eclosión con la gran eclosión con el noveno y último capítulo de la tercera trilogía.