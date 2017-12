Bohemian Rhapsody: Se suspende la producción por problemas de salud de Bryan Singer

El biopic de Freddy Mercury, 'Bohemian Rhapsody', quedó cancelado sin fecha de reinicio tal y como anunció el estudio 20th Century Fox. Al parecer a causa de unos presuntos problemas de salud del director Bryan Singer.

2 de diciembre de 2017 - David Ackerman

20th Century Fox suspendió la producción de la próxima película biográfica de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, según la BBC. Según se informa, esto se debe a un problema de salud que afecta al director Bryan Singer.



En un comunicado, el estudio se confirmó que: "Twentieth Century Fox Film detuvo temporalmente la producción de 'Bohemian Rhapsody' debido a la inesperada indisponibilidad de Bryan Singer."



El representante del director dijo a la BBC que la razón era "un asunto personal de salud concerniente a Bryan y su familia ... Bryan espera volver a trabajar en la película poco después de las vacaciones. "



Aunque no hay información sobre la enfermedad, se informa que Singer y un miembro de su familia sufren de problemas de salud.



Según informó THR que Singer no regresó al rodaje después del receso de Acción de Gracias, dejando a los productores preocupados por la producción y "hablando sobre la posibilidad de reemplazarlo al frente del puesto".



El rodaje de Bohemian Rhapsody ha tenido lugar en el Reino Unido. No se espera que haya un cambio en la fecha de estreno, ubicado en el mes de diciembre de 2018.