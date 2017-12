Fast and Furious 9: Dwayne Johnson cree que su película dará nueva vida a la saga

El actor Dwayne Johnson habló sobre el futuro de la saga Fast and Furious. Fuera de polémicas, la estrella de Hollywood cree que la franquicia ganará enteros gracias a llevar adelante proyectos relacionados con sus personajes de mayor impacto.

3 de diciembre de 2017 - David Ackerman

Dwayne Johnson no quiso responder a las críticas de algunos compañeros de reparto de la saga Fast and Furious. Concretamente a las últimas vertidas por Tyrese Gibson acerca de su interés en llevar adelante su propio spinoff en lugar de centrarse en la saga principal.



Aunque el cineasta James Wan, director de 'Fast and Furious 7', fue el responsable de la entrega más taquillera de la historia de la saga, la novena cinta contará con Justin Lin, quien llevara a buen puerto algunas de las cintas más recordadas por parte de los fans. Una película que además marcará un punto y aparte en su reparto principal. Sobre todo después de que Tyrese Gibson dejara claro que no estará en la película si Dwyne Johnson continúa en el filme. Algo que parece verdaderamente ineludible si tenemos en cuenta las intenciones del estudio.



Si tenemos en cuenta que Johnson es uno de los actores más taquilleros de Hollywood, parece quedar totalmente claro que Gibson estará fuera de la novena entrega de la popular saga, es decir, en el final de la tercera trilogía.



'Fast and Furious 9' se sitúa como un gran reencuentro dentro de la saga después de una explosión de líneas argumentales desde la sexta entrega. Sin olvidar la dramática convulsión que supuso la muerte de Paul Walker.