Fast and Furious 9: Jason Statham también estará en la próxima entrega de la saga

El proyecto de 'Fast and Furious 9' sigue adelante a pesar de la prioridad del estudio al spinoff protagonizado por Dwayne Johnson y SJason Statham. Ahora además el actor británico confirmó su continuidad en la saga principal.

4 de diciembre de 2017 - David Ackerman

La película de acción 'Fast and Furious 9' está en el calendario de estreno después del spinoffs del argumento principal (con Dwayne Johnson y Jason Statham). Una cinta de cuyo argumento por ahora no se sabe gran cosa, aunque hace unos días parecía que Tyrsese Gibson estaba fuera de la misma (a causa de sus diferencias con Dwayne Johnson).



Si tenemos en cuenta que Johnson es uno de los actores más taquilleros de Hollywood, parece quedar totalmente claro que Gibson estará fuera de la novena entrega de la popular saga, es decir, en el final de la tercera trilogía.



'Fast and Furious 9' se sitúa como un gran reencuentro dentro de la saga después de una explosión de líneas argumentales desde la sexta entrega. Sin olvidar la dramática convulsión que supuso la muerte de Paul Walker.



Recientemente hemos conocido el retorno de Jordana Brewster. Personaje que estaba unido al de Paul Walker y por lo tanto quedó prácticamente fuera de la séptima entrega y totalmente excluida de la octava.