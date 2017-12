The Batman: Manu Bennett cree que en televisión hay más tiempo para desarrollar su personaje

El actor Manu Bennett interpretó a Deathstroke en la televisión, debutando dentro de la serie 'Arrow'. Recientemente el personaje fue confirmado para el cine, en cambio quedando en manos de Joe Manganiello. Bennet le desea lo mejor al nuevo intérprete, si bien matiza que prefiere la pequeña pantalla para poder desarrollar plenamente al personaje.

4 de diciembre de 2017 - Alberto Campos

Manu Bennett deseó la mejor suerte del mundo a Joe Manganiello al frente del personaje de Deathstroke, con su debut marcado en la cinta 'The Batman'. Si bien aprovechó para remarcar su preferencia para el desarrollo del mismo.



Para Bennett en ocasión el cine no permite poner sobre la mesa todo el desarrollo de un personaje, y pormenorizó en Deathstroke, tal y como sí se hizo, a su juicio, dentro del metraje de la serie de televisión 'Arrow', en la cual debutó y se convirtió en unos de los referentes desde prácticamente la primera temporada de la misma. "Fue una gran suerte poder ser un actor de televisión y poder desarrollar el personaje todo lo que era necesario, algo que en el cine en ocasiones no es posible", comentó el actor en un reciente encuentro con los medios.



El actor Joe Manganiello está dentro del universo DC en el papel de Deathstroke, y ahora podemos verle en la primera imagen oficial. Compartida por el propio actor . Su debut completo está previsto dentro de la película The Batman, dirigida por el cineasta Matt Reeves y contando con el actor Ben Affleck en el papel de Bruce Wayne, Batman (al menos por el momento, puesto que se sigue hablando con fuerza de su salida del personaje para ser sustituido en otra línea temporal).



La película 'The Batman' arrancará su fase de rodaje a principios del próximo año 2018. Queda por ver la cristalización del reparto principal del filme.