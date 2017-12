The Disaster Artist: Primer tráiler teaser en castellano

La película 'The Disaster Artist', dirigida y protagonizada por James Franco, presenta ahora su tráiler teaser. De cara a su próximo estreno en nuestros cines.

4 de diciembre de 2017 - David Ackerman

Estrenamos el tráiler teaser de la película The Disaster Artist, filme dirigido y co-protagonizado por James Franco. Un esperado filme que cosechó estupendos resultados en el circuito de festivales que se encuadró en la pasada época estiva.



De cara a su estreno en nuestros cines a finales del presente mes de diciembre.



Con The Disaster Artist, el director James Franco (El último deseo, Child of God) transforma la tragicómica historia verídica del aspirante a cineasta e infame intruso de Hollywood Tommy Wiseau, un artista cuya pasión era tan sincera como cuestionables sus métodos, en una celebración de la amistad, la expresión artística y los sueños perseguidos a despecho de toda suerte de adversidades insuperables. Basado en el libro de intimidades de Greg Sestero, que fue todo un éxito de ventas, y en el que se desvelaban todos los detalles de la producción y el rodaje del desastremetraje, convertido en clásico de culto, de Tommy, The Room ("La mejor película mala jamás producida"), The Disaster Artist es un hilarante y bienvenido recordatorio de que hay más de una manera de convertirse en leyenda, y de que no hay límite a lo que se puede conseguir cuando no se tiene ni remota idea de lo que se está haciendo. Dirigida por James Franco, The Disaster Artist está protagonizada por Dave Franco (Malditos vecinos, Ahora me ves...) en el papel de Greg Sestero, James Franco(Nominado a los Oscar por 127 horas, protagonista de la serie de televisión The Deuce) en el papel de Tommy Wiseau, Seth Rogen, (las películas Malditos vecinos y Kung-Fu Panda) en el papel de Sandy Schklair, Alison Brie (Mad Men, GLOW) en el papel de Amber, Ari Graynor (Para pasar un buen rato, llama…) en el papel de Juliette Danielle, Josh Hutcherson (las películas de Los Juegos del Hambre) en el papel de Philip Haldiman y la nominada al Oscar Jacki Weaver (Animal Kingdom, El lado bueno de las cosas) en el papel de Carolyn Minnott.