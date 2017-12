Oscar 2018: Ghost in the Shell y Guardianes de la Galaxia 2 elegidas para los mejores efectos visuales

La gala de entrega de los Oscar 2018 se convertirá en el epicentro del universo cinematográfico mundial, una vez más. Ahora llega la primera lista de películas seleccionadas para la categoría de mejores efectos visuales. En la cual se encuentran títulos como 'Ghost in the Shell' o 'Guardianes de la Galaxia 2'.

4 de diciembre de 2017 - David Ackerman

Las películas de acción y aventuras que llegarán a los Oscar 2018 ahora se ubican en la categoría de mejores efectos visuales. Con títulos como 'Ghost in the Shell' o 'Guardianes de la Galaxia 2'. Dentro de una lista de preselección con un total de 20 títulos.



De cara a los Oscar 2018, la 90 edición de los premios máximos del cine, encontramos la siguiente lista de preseleccionadas para la categoría de mejores efectos visuales. La cual podemos ver a continuación.



- Alien: Covenant

- La Bella y la Bestia

- Blade Runner 2049

- Dunkirk

- Ghost in the Shell

- Guardianes de la Galaxia

- Jumanji

- La Liga de la Justicia

- Kong: Skull Island

- Life

- Lobezno 3 Logan

- Ojka

- Piratas del Caribe 5

- The Shape of Water

- Spiderman Homecoming

- Star Wars Episodio 8

- Thor 3

- Valerian

- La Guerra del Planeta de los Simios

- Wonder Woman