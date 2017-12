Bohemian Rhapsody: Bryan Singer despedido de la película y se mantiene su fecha de estreno

El director Bryan Singer sigue en su caída a los infiernos de Hollywood. Después de quedar fuera de las adaptaciones X MEN ahora además suma su despedida de la película 'Bohemian Rhapsody', biopic del genial músico Freddy Mercury, interpretado por el actor Rami Malek.

5 de diciembre de 2017 - David Ackerman

La película biográfica sobre Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, quedó cancelada "temporalmente" a causa de la salida de su director, Bryan Singer. Una salida que parecía temporal pero que ahora ya se torna en definitiva despué de que se confirmara el despido del cineasta. Un despido que no supone -al menos también por ahora- un retraso en el calendario de estreno del filme.



Según informó THR que Singer no regresó al rodaje después del receso de Acción de Gracias, dejando a los productores preocupados por la producción y "hablando sobre la posibilidad de reemplazarlo al frente del puesto". Un reemplazo que ahora también se confirma tras el despido de Singer.



El rodaje de Bohemian Rhapsody arrancó hace unas semanas en el Reino Unido. Si bien por ahora no se espera un cambio en su fecha de estreno, situado para finales de 2018, todo sigue en aire a causa del repentino abandono del proyecto por parte de Bryan Singer.