Wonder Woman: Patty Jenkins podría ser el personaje del año para la revista TIME

La película 'Wonder Woman' es uno de los fenómenos del año. Ahora además su directora, Patty Jenkins, se encuentra en la lista de finalistas para ser escogida como el personaje de mayor relevancia del año para la prestigiosa revista TIME.

5 de diciembre de 2017 - Alberto Campos

La directora de cine Patty Jenkins se encargó de la película 'Wonder Woman'. Una producción de cómic que cosechó innumerables halagos por parte de la crítica y del público. Sin olvidar sus estupendos datos de taquilla. Ahora además Jenkins se encuentra entre las principales favoritas para llevarse el reconocimiento de la revista TIME como el personaje de mayor influencia del año 2017 que ahora se acaba.



La película 'Wonder Woman' se convirtió en la primera película de cómic de acción protagonizada por un personaje femenino. Recabando muy buenas críticas -por lo general- además de resultando un verdadero taquillazo dentro de la temporada de estrenos del año 2017.



Una superproducción cinematográfica que además se ubicó como una de las producciones de cómic de mayores ingresos de taquilla para su debut de saga. Un dato de impacto que sin lugar a dudas le augura un gran trayecto en su futuro en la gran pantalla.



El argumento de 'Wonder Woman' nos lleva a la antesala de los acontecimientos de lo que hemos visto en 'La Liga de la Justicia', recientemente estrenada en cines.