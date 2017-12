Wonder Woman: Warner consigue superar los 5000 millones en taquilla en el año 2017

La película de Warner Bros 'Wonder Woman' fue uno de los mayores taquillazos del año 2017 para el estudio. Gracias al cine de cómic. Ahora además dejando atrás la cifra de 5000 millones de dólares dentro de la temporada en curso, a punto de finalizar.

6 de diciembre de 2017 - Alberto Campos

Warner consigue dejar atrás la marca de los 5 mil millones de dólares en la taquilla mundial por segunda vez en su historia. Una buena marca para el gran estudio cinematográfico. Que apoyó parte de su éxito en su vertiente de cómic, como por ejemplo en cintas como 'Wonder Woman' o el reciente estreno de 'La Liga de la Justicia'. Si bien la última cinta dirigida por Zack Snyder y Joss Whedon, no está alcanzando las cotas esperadas en un principio.



Además otros grandes títulos del estudio han sido 'It' basada en el clásico de terror de Stephen King, con cerca de 700 millones de ingresos. Si bien 'Wonder Woman' fue la líder absoluta, con 822 millones de dólares en el balance mundial. Lo que situó la cinta de Patty Jenkins como la de mayor éxito del estudio.



Su argumento se presenta así: Antes de ser Wonder Woman, era Diana, princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible. Habiendo crecido en una apartada isla paradisíaca, cuando un piloto americano se estrella en sus orillas y le advierte de un conflicto masivo que sacude el mundo exterior, Diana abandona su hogar, convencida de que puede detener la amenaza. Luchando junto a los hombres en una guerra para acabar con todas las guerras, Diana descubrirá el alcance de su poder… y su verdadero destino.