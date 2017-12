La Liga de la Justicia: Se confirma la eliminación del traje negro de Superman en el montaje final

Desde el comienzo de la producción de la película 'La Liga de la Justicia' se habló de manera notable de la presencia de Black Superman dentro del argumento, es decir, podríamos ver al hombre de acero de DC con su traje negro. Algo que ya se introdujo en parte dentro del argumento de 'Batman Vs Superman'. Un supuesto que fue eliminado en el montaje cinematográfico tras la llegada de Joss Whedon.

7 de diciembre de 2017 - David Ackerman

La película de acción de cómic 'La Liga de La Justicia' fue una de las más esperadas antes de su estreno. Aunque sus cifras de taquilla no acompañaron tanto como cabría esperar. Ahora además llegan datos desde la producción acerca de la eliminación de uno de los puntos de mayor interés de la trama (o al menos de uno de los más comentados de cara a la promoción del filme), la presencia de Black Superman. Lo que quedó patente desde el estreno de 'Batman Vs Superman'.



Sin embargo el montaje final, conducido por Joss Whedon, dejó fuera esa parte del argumento. ¿Quedará pendiente para su versión extendida en su edición doméstica?



La primera sinopsis oficial de la película de acción de cómic 'La Liga de la Justicia' de DC dirigida por Zack Snyder se presenta así: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.



Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.



A continuación podemos ver una versión fanart de Black Superman, tal y como podría haber aparecido en 'La Liga de la Justicia'.